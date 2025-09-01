Un hotel infestato dalle cimici da letto. L’incubo di ogni viaggiatore che si reca in una struttura ricettiva era realtà in un albergo sul Lago di Garda. Le scarse condizioni igieniche della struttura sono emerse durante un controllo a raffica della compagnia di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, in collaborazione con gli agenti della polizia locale e gli ispettori dell’agenzia di tutela della salute (Ats) provinciale.

Quindici le strutture ricettive passate al setaccio tra hotel e case vacanza, tutte distribuite nei comuni di Desenzano, Sirmione e Lonato. Come si legge sul sito Today, in otto sono emerse irregolarità amministrative, quali la mancata esposizione del Cin (codice identificativo nazionale) o l’assenza della Scia, la segnalazione certificata di inizio attività che va presentata al Comune prima di aprire l’attività. In uno degli hotel sono emerse condizioni igieniche scarsissime con cimici da letto, dei parassiti che si nutrono di sangue umano e provocano punture e arrossamenti. I gestori rischiano multe salatissime, in questo ultimo caso fino a 19mila euro.