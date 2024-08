Maxi incendio di sterpaglie in zona Muratella a Roma, il fumo e la cenere raggiungono il centro

Un maxi rogo di sterpaglie è divampato in via Monte Carnevale, in zona Muratella a Roma. Sul posto sono al lavoro alcune squadre dei Vigili del Fuoco e pattuglie della polizia locale. A causa del vento, la cenere e il fumo sono arrivati fino al centro storico di Roma.

Chiusa anche una pista dell’aeroporto di Fiumicino

Nella stessa zona ieri era divampato un altro vasto rogo: a bruciare sarebbero sterpaglie in un’area limitrofa a quella interessata dall’incendio di ieri. La zona non è molto distante dall’aeroporto di Fiumicino dove ieri era stata chiusa una pista per via del fumo.

Diversi incendi nella parte ovest della città

Altri incendi sono segnalati sempre nel quadrante ovest della città, da Malagrotta e Massimina, passando per Piana del Sole. Quello più esteso è quello di Monte Carnevale, all’altezza del civico 262. Sul posto sono impegnati 10 pickup, 4 botti della protezione civile e quattro dei Vigili del Fuoco, l’elicottero della Regione Lazio e un canadair. Le fiamme sono arrivate molto vicino a strutture poste nelle vicinanze tra cui alcune abitazioni. Altri roghi a Bravetta. a Ostia Antica e nella zona tra via della Fotografia e via di Tor Carbone.

Odore di bruciato e il fumo al centro di Roma

L’alta colonna di fumo è visibile in diversi quartieri: Monteverde, Portuense, Trastevere, Lungotevere e zone limitrofe del centro. Qui il cielo è ombrato dalla coltre anche per via del vento che tira verso ovest e che ha portato l’odore di bruciato fino al centro della città.