Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un’auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratta di quattro migranti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, dopo la segnalazione di un’auto in fiamme e nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri, la Polizia stradale gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, ed anche i Carabinieri. Le vittime sarebbero di nazionalità pachistana e sarebbero stati uccisi. Sui loro corpi, al momento non è stato possibile verificare se vi fossero segni di colpi d’arma da fuoco.

Si visioneranno i video delle telecamere di sorveglianza

Gli investigatori sperano di avere un aiuto nelle loro indagini dai sistemi di videosorveglianza presenti nel distributore e nella zona. Se confermata la pista dell’omicidio, secondo quanto trapelato fino ad ora non si tratterebbe di un delitto di ‘ndrangheta visto il luogo in cui si trovava l’auto.