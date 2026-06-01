Rinviato il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno prossimo in piazza San Marco a Venezia. Le date sono state tutte posticipate al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore romano e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.

L’artista, su Instagram ha spiegato di essere uscito dalla fase più delicata della polmonite interstiziale

“proprio in occasione del mio compleanno, del mio 75esimo anniversario (il 16 maggio, ndr), ho preso un’influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po’ fuori stagione. Però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava, o almeno si era trattato di una polmonite acuta interstiziale”.

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“Con la voglia anche di risolvere presto questa questione e con l’aiuto di una dose sostanziosa di farmaci – aggiunge il cantautore – sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, più intensa, perché questa infiammazione, anche rara, è stata di una certa rilevanza e adesso, sistemato l’apparato, bisogna recuperare la sua funzionalità”. Per “cantare tre ore quasi ogni sera un repertorio anche piuttosto impegnativo” bisogna essere “proprio al meglio della condizione e quindi abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, difficile perché è significato scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour, quello che sarebbe partito il 29 di giugno da Venezia e terminato poi a settembre a Torino, spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027”, ha sottolineato ancora.