È di un morto e un ferito grave il bilancio dello schianto di un ultraleggero avvenuto nel pomeriggio di oggi pomeriggio a Valbrembo, nel Bergamasco, nei pressi di un piccolo aeroporto. Il velivolo si è schiantato in una strada, forse mentre tentava un atterraggio.

La vittima è il pilota del Cessna 152. Il ferito grave è il passeggero, un ragazzo di 19 anni. Il velivolo è finito contro la recinsione di una casa, senza coinvolgere altre persone, e ora i Carabinieri stanno cercando di ricostruire le cause dello schianto. Sull’incidente ha aperto un’inchiesta l’Agenzia per la sicurezza del volo (Ansv), che ha inviato nella zona un’investigatore.

Bergamonews.it ha intervistato un uomo che ha visto lo schianto. L’uomo ha scampato per un soffio la tragedia dato che si trovava a pochi metri dal punto dell’impatto: “Ho visto il velivolo perdere quota e urtare un pilone dell’elettricità. Si è intraversato ed è finito contro il tettuccio della mia auto, poi contro la recinzione di un’abitazione. Stavo legando i pomodori nel giardino di mia suocera, se fossi stato nella mia auto a ques’ora non so se sarei qui a parlarne”.