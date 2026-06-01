La Marina francese ha intercettato domenica un’altra petroliera russa durante un’operazione condotta in alto mare nell’Atlantico “con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito”. A riferirlo su X è il presidente francese Emmanuel Macron che ha aggiunto: “È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina da oltre quattro anni”. Nel messaggio, il presidente francese ha mostrato alcune immagini dell’intercettazione. Si tratta della quarta intercettazione di questo tipo effettuata dalla Francia.