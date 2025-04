Oltre alla proclamazione del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, il Consiglio dei ministri ha presentato il decreto legge con le disposizioni urgenti ai fini dell’organizzazione e della gestione dei suoi funerali e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice. Il Cdm ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale.

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile, alle 10, sul sagrato della basilica di San Pietro. La liturgia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Lo comunica l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche.

Cosa succede il 25 aprile?

Le bandiere dei palazzi pubblici resteranno a mezz’asta e gli eventi ufficiali del governo saranno ridotti. I giorni di lutto impattano con le celebrazioni del 25 aprile. La tradizionale cerimonia al Milite ignoto di Roma con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i ministri del suo governo resta al momento confermata.

Come anche la visita del capo dello Stato a Genova venerdì. Anche il presidente del Consiglio Meloni dovrà resettare l’agenda degli impegni programmati. Confermato lo stop alla serie A sabato.

“Tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno”, ha spiegato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, nominato commissario straordinario per guidare l’organizzazione degli eventi connessi ai funerali e al conclave.

Trump e Zelensky ai funerali, Putin no

Già annunciata la presenza alle esequie del pontefice la presenza del presidente Usa Trump con la moglie Melania. Non ci sarà Putin, che resta colpito da un mandato di arresto internazionale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invece sarà presente.

Attesi i presidenti Macron per la Francia, Steinmeier per la Germania, Lula per il Brasile, Milei per l’Argentina. Nessun messaggio è giunto dal premier israeliano Netanyahu.

Mentre Taiwan ha annunciato quasi immediatamente l’invio di una delegazione ufficiale ai funerali, la Cina ha mantenuto un riserbo durato oltre 24 ore prima di esprimere un messaggio formale di cordoglio.

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha inviato un messaggio sobrio, che riflette la complessa e ancora delicata natura del rapporto tra Pechino e la Santa Sede.

”Chiedo al governo italiano e quello Vaticano di permettermi di partecipare ai funerali di Papa Francesco”: è la richiesta di Alì Agca, l’attentatore di Giovanni Paolo II, in un video diffuso dal suo procuratore legale, Riccardo Sindoca.