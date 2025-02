Immaginate la scena: un gruppo di studenti universitari, computer o tablet alla mano, impegnati in un esame online di psicobiologia e psicologia presso l’Università di Ferrara. L’atmosfera è tesa, ma c’è chi ha un asso nella manica. O meglio, un assistente digitale. Purtroppo però, quando ChatGPT studia al posto tuo, il rischio è che l’esame venga poi annullato.

La scoperta e la doppia comunicazione

L’esame, composto da domande a risposta multipla su Google Moduli, sembrava filare liscio. Tuttavia, due giorni dopo, gli studenti si sono trovati di fronte a una doppia comunicazione da parte dell’ateneo. La prima parlava di vaghi “problemi tecnici”, mentre la seconda andava dritta al punto: “Cari studenti, ci siamo accorti che molti di voi hanno usato strumenti esterni, come ChatGPT, per rispondere alle domande. E no, non era previsto dal regolamento”.

Una decisione irrituale

La professoressa Laila Craighero ha spiegato al quotidiano La Nuova Ferrara che l’annullamento è stato deciso in seguito ad alcune verifiche. Inizialmente, si pensava a un errore tecnico, dovuto alla mancata registrazione della presenza di una studentessa. Poi, analizzando i risultati (e forse grazie a qualche soffiata), si è notato che la media era stranamente alta. Quindi, via l’esame per tutti e nuovo tentativo con misure più restrittive. La decisione ha sollevato proteste: chi aveva studiato e superato l’esame con fatica ora dovrà ripeterlo, nonostante impegni di lavoro o familiari.