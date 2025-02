Chi avrebbe mai pensato che le uova potessero diventare oggetto di un colpo degno di un film d’azione? Eppure, è proprio quello che è successo a Greencastle, Pennsylvania, dove un gruppo di ladri ha messo a segno un furto di ben 100mila uova biologiche. Il valore della “preziosa” refurtiva? Circa 40mila dollari (38mila euro). Il negozio preso di mira è la drogheria Pete & Gerry’s Organics, che il 1 febbraio si è ritrovata con le scorte di uova letteralmente svuotate. Secondo la polizia, i ladri avrebbero svuotato il retro del camion che aveva appena consegnato le uova. Come abbiano fatto a trasportare una tale quantità senza destare sospetti rimane un mistero degno di Sherlock Holmes.

Un bene più prezioso dell’oro

Questo furto non è casuale: arriva in un momento in cui le uova sono diventate quasi un bene di lusso. L’epidemia di influenza aviaria, iniziata nel 2022, ha colpito duramente gli Stati Uniti, facendo schizzare i prezzi alle stelle. Diversi focolai si sono diffusi nel Paese negli ultimi mesi, colpendo uccelli, bovini e altri mammiferi. Fortunatamente, i casi di infezione negli esseri umani sono molto rari, ma l’impatto sull’industria avicola è stato devastante.

Prezzi in aumento

Secondo i dati del governo statunitense, il prezzo delle uova è aumentato di oltre il 65% nell’ultimo anno. A dicembre 2023, una confezione costava in media 2,51 dollari (circa 2,40 euro), ma solo un anno dopo il prezzo era salito a 4,15 dollari (circa 4 euro). Nel solo ultimo mese dell’anno, si è registrato un ulteriore aumento dell’8%. Le previsioni del dipartimento dell’agricoltura non sono rassicuranti: si stima un incremento dei prezzi del 20% circa nel 2025.

L’impennata dei prezzi ha portato a una carenza di uova nei supermercati e nei negozi di alimentari. Sempre più spesso, i clienti si trovano di fronte a scaffali vuoti e a cartelli che annunciano la fine delle scorte. In un contesto del genere, non sorprende che i ladri abbiano deciso di puntare su questo bene di consumo, trasformando le uova in un bottino da “uovo d’oro”.

Indagini in corso

La polizia sta ancora cercando di capire come sia stato possibile un furto di tale portata senza che nessuno se ne accorgesse. Al momento non ci sono sospetti, ma è chiaro che il “traffico” di uova sta diventando un affare serio. Chissà se, tra qualche tempo, le uova non diventeranno la nuova valuta di scambio nel mercato nero…