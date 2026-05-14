Un pediatra di una clinica nell’Havelland, nella eegione del Brandeburgo tedesco, è stato accusato di 130 casi di abusi sessuali. I fatti di cui è accusato sarebbero stati commessi prevalentemente mentre era in servizio, fra il 2013 e il 2025.

Pediatra di una clinica nell’Havelland

Tra i casi figurano anche gravi abusi sessuali e stupri a danno di minori. Lo ha riferito la Procura di Potsdam. Lo scorso gennaio il medico era stato denunciato da una madre, che aveva segnalato un abuso commesso su un bambino nell’ospedale di Rathenow.

Di qui è scattato il blitz della polizia e gli investigatori hanno sequestrato una grande quantità di supporti informatici. La Procura ha rapidamente verificato se ci fossero altre vittime. Come motivo della detenzione è stato addotto anche il rischio di recidiva.