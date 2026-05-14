Tragedia nella notte tra il 13 e il 14 maggio lungo l’autostrada A1. Intorno alle 2 del mattino, nel tratto compreso tra i caselli di Pontecorvo e Cassino, un camion si è ribaltato finendo fuori strada. Il conducente del mezzo, un uomo di 67 anni residente in provincia di Roma, è morto sul colpo, mentre il passeggero è rimasto gravemente ferito. Stando alle prime ricostruzioni, il camion trasportava monitor televisivi e attrezzature tecniche, servite probabilmente per la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma.

Tir si ribalta sull’A1

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime indagini, il conducente del camion avrebbe perso il controllo del proprio mezzo nel territorio di Villa Santa Lucia, in direzione sud, ribaltandosi lungo la carreggiata. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale medico dell’Ares 118, supportato dalle squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere. Il passeggero ferito è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza in un ospedale della Capitale. Gli agenti della polizia stradale stanno effettuando i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente.