La Corte d’assise di Messina ha pronunciato il non luogo a procedere per estinzione del reato, a causa della morte del reo. È questa la decisione emersa nel processo contro Stefano Argentino, il 26enne detenuto per l’omicidio di Sara Campanella e morto suicida in carcere. Il delitto era avvenuto il 31 marzo scorso: Sara, studentessa di Medicina di 22 anni, fu accoltellata a morte dal collega universitario. Dopo il crimine, Argentino tentò di fuggire, ma fu rintracciato poco dopo e confessò. Era imputato per omicidio aggravato premeditato.

La vicenda giudiziaria, però, non si è conclusa con la sua morte. I genitori di Sara hanno infatti presentato denuncia contro Daniela Santoro, madre di Stefano, ipotizzando un suo ruolo nel sostegno e nell’occultamento delle azioni del figlio.

Le accuse alla madre di Argentino

Dopo l’udienza, i legali della famiglia Campanella – Cettina La Torre, Filippo Barbera e Riccardo Meandro – hanno reso nota la presentazione di un esposto nei confronti di Daniela Santoro. Le accuse ipotizzate sono di favoreggiamento e concorso morale. Secondo la tesi accusatoria, la donna conosceva la pericolosità del figlio e non avrebbe agito per limitarla, arrivando persino ad aiutarlo nella fuga dopo l’omicidio.

Nella denuncia sono stati allegati messaggi WhatsApp e bigliettini scambiati tra madre e figlio. In uno di questi, Stefano scrive: “L’avevo detto io”… “L’avevo colpita in quel punto lì…”. In un altro, non è chiaro se inviato, scriveva: “Mamma tu sai quanto io sia vendicativo…”.

Gli avvocati della famiglia Campanella sottolineano: “Il ‘no’ di una donna è un ‘no’ e va rispettato. Sempre. È questo il messaggio che bisogna trasmettere”. Concetta La Torre ha aggiunto: “Abbiamo presentato alla Procura un esposto e chi di competenza accerterà eventuali responsabilità di terzi. La madre di Stefano Argentino blandamente invitava il figlio a lasciar perdere, ma non si è sempre tirata indietro nel momento in cui Stefano manifestava la sua ossessione per Sara Campanella”.

Il ricordo di Sara e la richiesta di giustizia

Sara e Stefano frequentavano entrambi l’università. La giovane non ricambiava i sentimenti del collega, e questo rifiuto avrebbe scatenato la follia omicida. Dopo il delitto, Argentino si rifugiò a Noto, in un bed and breakfast gestito dalla madre, dove fu localizzato grazie al telefono. Già durante le indagini, il gip aveva evidenziato dubbi sul ruolo della donna, richiamando un biglietto in cui la stessa parlava di allontanarsi “per curarsi”, nonostante non vi fossero reali problemi di salute.

La mamma di Sara ha ribadito l’impegno della famiglia: “Fin’ora c’è stato silenzio, necessario per un dolore così grande, ma siamo qui per dare giustizia a Sara. Perché Sara deve avere giustizia: vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità, allora si trovino. La sua luce continuerà a illuminarci perché lei era amore e continuerà a dare amore”.