Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 marzo, due esercizi commerciali in provincia di Brescia sono stati presi di mira da una banda di rapinatori. I malviventi hanno utilizzato un tombino preso dalla strada per sfondare le porte a vetri dei locali, mettendo a segno due colpi in poco tempo.

I colpi in due negozi

Il primo obiettivo dei ladri è stata la gelateria Kacao, situata a Calvagese della Riviera, in via Piave a Carzago. Qui, i rapinatori hanno sradicato un tombino dalla strada e l’hanno usato per sfondare la porta a vetri del locale, che era chiuso per la pausa invernale. Una volta all’interno, i ladri hanno rovistato alla ricerca di contanti, portando via la cassa.

Poco dopo, la banda si è diretta verso Lonato del Garda, dove ha preso di mira il bar-pizzeria Love It, situato in via Filatoio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui un rapinatore scende dall’auto e tenta invano di sradicare un altro tombino. Dopo diversi tentativi, è riuscito a scassinare la porta, portando via la cassa e alcune bottiglie, lasciando però danni ingenti.

Poche settimane fa, con lo stesso metodo, erano avvenuti diversi furti in bar, ristoranti e negozi a Genova. La banda, fermata grazie alle registrazioni delle telecamere, usava i tombini e grate metalliche raccolte per strada per spaccare le vetrine ed entrare nei locali.