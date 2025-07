In occasione della festa della Folgore, sei paracadutisti che si sono lanciati da un elicottero partito da Bracciano hanno completamente obiettivo e sono atterrati sui tetti della vicina Trevignano Romano. Dovevano finire nell’immenso lago che sorge a nord di Roma e invece sono finiti sui tetti del vicino borgo diventato noto per le vicende della “veggente” Gisella Cardia.

L’esibizione era stata organizzata per i 12 anni della ricostituzione del reggimento artiglieria. Qualcosa è andato andato storto e uno dei paracadutisti è atterrato in mezzo al traffico. Un altro è finito vicino alla boscaglia. Un terzo è invece rimasto impigliato nei rami di un pino ed è riuscito a scendere solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Un altro è atterrato sul tetto di un centro estetico: il suo paracadute è rimasto incastrato nel camino e il militare è stato soccorso dalle ragazze del salone di bellezza nel cortile del palazzo.

I parà protagonisti di questa vicenda hanno tutti tra i 35 e i 50 anni. L’Esercito ha rassicurato sulle loro condizioni di salute: “Solo qualche ammaccatura. Purtroppo un errore può accadere, ci si esercita apposta per queste cose”. Il fatto è avvenuto lo scorso giovedì e c’è qualcuno che, alla diffusione della notizia, ha ironizzato: “Ahò, ma co’ questi potemo mai vince la guerra?”

C’è anche un video condiviso in Rete da Carlo Patrizi, un avvocato in vacanza a Trevignano. Questo il suo commento: “Per tutto il giorno c’è stato un dispiegamento di forze, sembrava dovessimo entrare in guerra. E invece i residenti si sono trovati di fronte a una scena degna del film *Vogliamo i colonnelli*”. Nel filmato si vedono decine di persone in spiaggia osservare le sei piccole mongolfiere allontanarsi dal lago. Questi i commenti dei presenti: “Ahò, ma ‘ndo vanno?” “No, nun ce posso crede!”

Etruria News ha raccolto alcuni commenti ironici. Una signora intervistata al mercato di Trevignano ha detto: “Se ci invade Putin o ci bombarda l’Iran, questi si fanno trovare in Vietnam”. Un assessore ha invece ironizzato: “La prossima volta dico al sindaco di evacuare il paese”.