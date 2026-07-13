Una persona è rimasta uccisa oggi, lunedì 13 luiglio, nello Stato americano del Maine, in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell’Ice a pochi giorni di distanza dall’uccisione di Lorenzo Salgado, un immigrato messicano di 52 anni, da parte di un agente federale dell’immigrazione a Houston.

Su Facebook, lo speaker della Camera statale Ryan Fecteau ha scritto: “Una persona è rimasta uccisa. L’Ice è coinvolta. La polizia e il dipartimento di pubblica sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l’intervento dell’Fbi per le indagini”. La polizia di Biddeford si è limitata a dire che nella zona si è verificato un “incidente che ha coinvolto le forze dell’ordine”.