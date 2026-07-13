Dopo cinquant’anni quaranta chili di sabbia di quarzo sono tornati sulla spiaggia di Is Arutas, nell’Oristanese. A restituirli al comune di Cabras è stata la signora Silvia Ferrari, che ha deciso di esaudire l’ultimo desiderio della madre riconsegnando la sabbia prelevata dalla sua famiglia durante una vacanza negli anni Settanta. “Avrò avuto circa quindici anni quando, durante una vacanza in roulotte con i miei genitori scoprimmo Is Arutas. Ne rimanemmo estasiati”, ha raccontato la donna che la mattina del 10 luglio è tornata sulla spiaggia con il marito.

La sabbia riconsegnata alla spiaggia

Secondo quanto raccontato da Silvia Ferrari, la sua famiglia decise di portare via della sabbia, sottovalutando il danno che un gesto ripetuto da migliaia di visitatori avrebbe arrecato nel tempo a uno dei litorali più preziosi della Sardegna. Per decenni quella sabbia è stata custodita e utilizzata per abbellire il giardino zen di sua madre Valeria, fino a quando la donna ha scoperto che il prelievo della sabbia è vietato per legge e rappresenta un danno per l’ecosistema costiero. “Oggi mia mamma è qui con noi. Prima di venire a mancare”, ha spiegato la figlia mentre riporta i chicchi al mare accompagnata dal direttore dell’Area Marina Massimo Marras, che ha dichiarato: “Mi aveva chiesto più volte di tornare in Sardegna per restituire ciò che lei aveva preso”.

“A nome dell’amministrazione e della comunità desidero ringraziare la signora Silvia Ferrari per aver compreso il valore di questo gesto”, ha dichiarato l’assessore comunale all’Ambiente, Carlo Carta. “Restituire la sabbia, anche a distanza di anni, esponendosi con coraggio, significa riconoscere che il patrimonio naturale appartiene a tutti e che ciascuno di noi ha la responsabilità di proteggerlo”.