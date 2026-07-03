Mangiare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno è una delle raccomandazioni nutrizionali più conosciute al mondo. Eppure potrebbe non essere sufficiente per ottenere tutti i benefici che alcuni composti naturali offrono alla salute cardiovascolare.

Negli ultimi anni la ricerca ha acceso i riflettori sui flavonoidi, sostanze di origine vegetale presenti soprattutto in alcuni frutti, nel tè, nei legumi e in altri alimenti di origine vegetale. Secondo un recente studio internazionale, infatti, meno di una persona su cinque raggiunge ogni giorno un apporto di flavonoidi associato ai benefici osservati negli studi clinici sul cuore.

Il messaggio non è quello di mangiare di più, ma di scegliere meglio. Alcuni alimenti, infatti, sono naturalmente molto più ricchi di questi preziosi composti rispetto ad altri e inserirli con maggiore frequenza nella dieta potrebbe contribuire a sostenere la salute di cuore e vasi sanguigni.

Perché i flavonoidi sono così importanti

I flavonoidi appartengono alla famiglia dei polifenoli, sostanze naturali prodotte dalle piante per difendersi dagli agenti esterni. Quando vengono introdotti con l’alimentazione, questi composti sembrano esercitare numerosi effetti benefici sull’organismo.

Diversi studi hanno evidenziato che possono contribuire a contrastare lo stress ossidativo, ridurre alcuni processi infiammatori e migliorare la funzione dei vasi sanguigni, favorendo una migliore elasticità delle arterie.

Proprio questi effetti hanno attirato l’interesse della comunità scientifica, che negli ultimi anni ha cercato di capire quale quantità di flavonoidi possa essere associata a un minor rischio cardiovascolare.

Lo studio: non basta mangiare frutta e verdura

Una ricerca pubblicata sulla rivista Food & Function, coordinata da scienziati dell’Università di Reading insieme ad altri centri di ricerca internazionali, ha analizzato le abitudini alimentari di oltre 30.000 persone tra Regno Unito e Stati Uniti.

I ricercatori hanno valutato l’assunzione di flavonoidi utilizzando biomarcatori specifici e hanno osservato un dato sorprendente: meno del 20% dei partecipanti raggiungeva un apporto giornaliero considerato favorevole per la salute cardiovascolare.

Secondo gli autori, il motivo è semplice. Molte persone rispettano il consiglio delle cinque porzioni quotidiane di frutta e verdura, ma scelgono alimenti che contengono quantità relativamente basse di flavonoidi.

In altre parole, non conta soltanto la quantità di vegetali consumati, ma anche la loro qualità nutrizionale.

Un altro studio rafforza questa ipotesi

Le conclusioni della ricerca si inseriscono in un filone già molto studiato. Il grande trial COSMOS (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, ha seguito quasi 21.000 adulti per oltre tre anni.

I partecipanti che assumevano quotidianamente un integratore ricco di flavanoli del cacao hanno mostrato una riduzione della mortalità cardiovascolare rispetto al gruppo placebo.

Gli stessi ricercatori, però, hanno sottolineato un aspetto importante: le quantità utilizzate nello studio erano significativamente superiori rispetto a quelle normalmente introdotte attraverso la dieta occidentale.

Questo significa che non basta affidarsi casualmente alla frutta e alla verdura, ma può essere utile consumare più spesso gli alimenti che naturalmente contengono concentrazioni elevate di flavonoidi.

Gli alimenti che ne contengono di più

La buona notizia è che non servono prodotti particolari o costosi. Molti degli alimenti più ricchi di flavonoidi fanno già parte della dieta mediterranea e possono essere inseriti facilmente nella routine quotidiana.

Tra i più interessanti troviamo i mirtilli, le more, le ciliegie, le prugne, le mele consumate con la buccia, il tè verde, il tè nero, il cacao amaro, i legumi, le noci e altri frutti a guscio.

Anche alcuni ortaggi contribuiscono all’apporto complessivo di polifenoli, soprattutto quando vengono consumati freschi e poco lavorati.

L’ideale è alternare frequentemente questi alimenti, sfruttando la stagionalità e variando il più possibile colori e tipologie di frutta e verdura.

Il cuore potrebbe non essere l’unico a beneficiarne

I flavonoidi sono oggetto di numerose ricerche anche in altri ambiti della salute. Alcuni studi suggeriscono infatti un possibile ruolo nel mantenimento della funzione cognitiva con l’avanzare dell’età, grazie alla loro azione sul microcircolo e sulla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Altri lavori hanno evidenziato possibili effetti favorevoli sul controllo della pressione arteriosa e sulla funzione dell’endotelio, il sottile rivestimento interno dei vasi sanguigni.

Sebbene siano ancora necessarie ulteriori conferme, il quadro generale della letteratura scientifica indica che una dieta ricca di alimenti vegetali contenenti polifenoli rappresenta una strategia coerente con la prevenzione cardiovascolare.

Le cinque porzioni restano fondamentali, ma la varietà conta ancora di più

Le raccomandazioni internazionali continuano a suggerire di consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno.

Il nuovo messaggio che emerge dalla ricerca, però, è leggermente diverso: oltre alla quantità, è importante prestare attenzione alla varietà.

Una dieta che comprende quotidianamente alimenti come mirtilli, ciliegie, mele, prugne, tè verde e legumi offre un profilo nutrizionale molto più ricco rispetto a una scelta ripetitiva basata sempre sugli stessi prodotti.

Anche il colore può rappresentare una guida pratica. Frutti blu, viola, rossi e neri devono il loro aspetto proprio ai polifenoli che li caratterizzano.

Non servono rivoluzioni a tavola

Uno degli aspetti più interessanti dello studio è che piccoli cambiamenti possono fare una differenza concreta.

Una manciata di mirtilli nello yogurt della colazione, una mela come spuntino, una tazza di tè verde nel pomeriggio oppure una porzione di legumi durante la settimana sono esempi semplici che permettono di aumentare naturalmente l’apporto di flavonoidi.

Queste scelte si integrano perfettamente nella dieta mediterranea e non richiedono rinunce particolari.

Naturalmente nessun singolo alimento è in grado di prevenire da solo infarti o altre malattie cardiovascolari. La protezione del cuore dipende dall’insieme delle abitudini quotidiane: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, controllo del peso, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia, oltre all’abolizione del fumo.

Un messaggio semplice che la ricerca conferma

Le evidenze scientifiche degli ultimi anni sembrano convergere su un concetto chiaro: non basta riempire il piatto di frutta e verdura, ma è importante scegliere alimenti ricchi di composti bioattivi come i flavonoidi.

Mirtilli, more, ciliegie, prugne, mele, tè verde e legumi rappresentano alcune delle fonti più interessanti da inserire con regolarità nell’alimentazione.

Non si tratta di seguire una dieta particolare o di cercare un alimento miracoloso, ma di rendere più varia e colorata la tavola ogni giorno. Una strategia semplice, sostenibile e perfettamente in linea con la dieta mediterranea, che continua a essere uno dei modelli alimentari più studiati e raccomandati per la salute del cuore.