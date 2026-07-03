La statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro si è illuminata con i colori della bandiera del Venezuela, in omaggio alle oltre 2500 vittime provocate dai due terremoti che hanno colpito il Paese. Sul monumento è stato proiettato anche un messaggio di SOS per onorare le vittime e sollecitare donazioni a sostegno del Venezuela. Questa iniziativa rientra nella campagna di solidarietà promossa dalla Chiesa cattolica brasiliana, finalizzata alla raccolta di aiuti per le popolazioni colpite.