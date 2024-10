Il blitz dei vigili al “Crazy Pizza” di Flavio Briatore in via Veneto a Roma. Tutta colpa dei fiori finti

A Roma i vigili urbani hanno effettuato un blitz al Crazy Pizza di Flavio Briatore in via Veneto.

Le multe per le decorazioni

I vigili, raccontano le cronache, sono intervenuti nel locale per verificare la regolarità delle decorazioni di fiori artificiali allestite sulla facciata.

Nei giorni scorsi, infatti, il locale, da quel che racconta il Corriere, era stato multato proprio per le decorazioni. Intanto Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio, come racconta sempre il quotidiano, ha convocato per oggi gli uffici per esaminare tutta la documentazione relativa al locale e valutare i possibili provvedimenti. L’attività, si legge, in due anni, è già stata sanzionata per 3.500 euro e il 90 per cento delle multe è stato pagato.