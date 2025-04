Un uomo di 86 anni è stato morso dal cane del figlio alle braccia e alle gambe. L’attacco si è verificato lo scorso giovedì mattina a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia. L’animale, un pastore tedesco, non aveva mai dato segni di aggressività fino a quel momento. L’anziano è stato colpito all’interno della casa che padre e figlio condividono.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza e automedica, insieme ai carabinieri della stazione locale e agli operatori dell’Ats. L’86enne è stato trasportato al pronto soccorso del Civile di Brescia in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Il cane è finito sotto sequestro e bisognerà stabilire se per lui siano necessarie misure restrittive a fronte della sua pericolosità.