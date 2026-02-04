Lo hanno trovato abbandonato a se stesso dentro al giardino-discarica in cui lo facevano vivere i suoi proprietari. Questa la condizione riservata a un cane razza Terranova, salvato dalla Guardia Zoofila di Genova nel quartiere Nervi. L’animale aveva il pelo sporco e annodato, segno evidente di incuria da parte di chi lo aveva adottato. Il cane alla fine è stato sequestrato dalle guardie e portato al canile di Monte Contessa. Un veterinario della Asl ha accertato le condizioni di denutrizione dell’animale, che era solito vivere con poca acqua e poco cibo.

“I maltrattamenti verso gli animali, soprattutto cani, sono ancora molto diffusi sul territorio e questo molte ragioni, sia di natura culturale che legale – spiegano dall’associazione animalista e ambientalista Stop Animal Crimes Italia – Se da un lato i cani e altri animali vengono considerati oggetti e quindi esseri che non provano sentimenti, dall’altro lato gli organi preposti ai controlli spesso latitano e laddove presenti utilizzano metodi evidentemente poco persuasivi”.