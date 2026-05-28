Nelle Filippine, una meteora ha attraversato il cielo accanto al vulcano Mayon in eruzione. Le immagini, diventate virali sul web, sono state riprese da una telecamera dell’Istituto filippino di vulcanologia, che ha precisato come il corpo celeste si sia disintegrato nell’atmosfera senza colpire il vulcano. Come si vede nel video, il cielo notturno è stato solcato da una luminosa scia verde, un fenomeno suggestivo generato proprio dal passaggio della meteora. La scia luminosa della meteora si è affiancata alla sagoma del vulcano Mayon durante l’attività effusiva, che prosegue quasi ininterrottamente da gennaio. Le autorità filippine hanno lasciato attivo il livello di allerta 3, a indicare un’elevata instabilità e possibilità di eruzioni potenzialmente pericolose nelle prossime settimane.