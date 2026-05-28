L’Idf comunica che intorno alle 13 ora italiana è stata attaccata Beirut. Dopo l’annuncio dell’esercito israeliano di aver lanciato “un attacco mirato su Beirut”, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito a Shuwayfat, nella zona sud della capitale.

Primo attacco su Beirut da tre settimane

Questo è il primo attacco dell’Idf contro Beirut da tre settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell’amministrazione Usa ad eventuali raid sulla capitale libanese perché ‘in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut’.

Ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli “attacchi mirati” sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.

I media libanesi riferiscono che ci sarebbe un numero imprecisato di vittime dopo i raid israeliani. I missili israeliani hanno centrato un edificio dove vivevano alcune famiglie.

Il raid israeliano sui sobborghi meridionali di Beirut ha colpito un condominio situato a Choueifat. Lo riporta L’Orient Le jour. Sul luogo dell’attacco, molti giovani si sono precipitati alla ricerca di possibili sopravvissuti. Stanno lavorando a mani nude, in totale disordine, come si vede in un video.