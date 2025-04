La notizia del giorno è ancora una volta la guerra in Ucraina. A seguito dell’attacco russo su Sumy ed anche su altre città, Trump ha accusato Biden e Zelensky di aver fatto un lavoro orribile permettendo a questa guerra di iniziare. Riferendosi ancora all’Ucraina il presidente degli Usa, nelle varie dichiarazioni rilasciate oggi, ha aggiunto: “Mai cominciare una guerra con qualcuno che è 2o volte più grande di te”. Restando sempre all’estero è arrivata la notizia della morte di Mario Vargas Ilosa. Il grande scrittore peruviano, premio Nobel 2010, aveva 89 anni. Lasciando la prima pagina si è parlato della nota diffusa da Meta e che riguarda tutti noi: l’azienda userà i dati pubblici dei cittadini della Ue per allenare la sua IA. Esiste però un modulo per opporsi che verrà fornito dall’azienda stessa. Passando all’Italia ha fatto molto discutere la storia del poliziotto che durante il corteo per la Palestina di Milano è stato ripreso con un giubbotto con su stampato lo stemma di un’organizzazione neonazista polacca. C’è stato poi il caso del poliziotto sfregiato al viso a Catania e quello della bambina violentata a 11 anni. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che in Cina ha contratto un’infezione ai polmoni annusando i suoi calzini sporchi.

Mario Vargas Llosa è morto. Nobel 2010, ultimo superstite della grande letteratura latinoamericana del ‘900

Lady Bezos Katy Perry e le altre, terminata dopo 11 minuti la missione turistica spaziale tutta al femminile di Blue Origin

Facebook e Instagram useranno i dati pubblici per addestrare l’IA, per opporsi basterà compilare un modulo

Cos’è il Wto, l’Organizzazione Mondiale del Commercio tirata in ballo dalla Cina nella guerra dei dazi

Il video del poliziotto con il giubbotto dei neonazisti polacchi al corteo pro Palestina a Milano

Bambina di 11 anni seguita e violentata sulla porta di casa a Mestre, fermato un 45enne

Sfregia al volto poliziotto durante un controllo, arrestato

Una lite tra donne durante una processione a Napoli degenera in sparatoria, feriti due uomini

Il genio del giorno, l’uomo che contrae un’infezione ai polmoni annusando i suoi calzini sporchi