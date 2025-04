Nella serata di domenica 13 aprile, un momento di devozione si è trasformato in panico nel cuore di Napoli. Durante la tradizionale processione della Madonna dell’Arco, celebrata in via Giovanni Tappia, nei pressi di piazza Garibaldi, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. I presenti, colti completamente di sorpresa, si sono dati alla fuga in preda al terrore. Due uomini sono rimasti feriti: un 23enne trasportato all’ospedale del Mare di Ponticelli e un 31enne ricoverato al Vecchio Pellegrini. Entrambi sono ancora sotto osservazione, ma fortunatamente le loro condizioni non sembrano gravi.

Una lite tra donne all’origine della violenza

Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare la sparatoria sarebbe stata una violenta lite tra alcune donne, alla quale avrebbe preso parte un uomo armato. Quest’ultimo, probabilmente arrivato a bordo di un’auto, avrebbe sparato per “sedare” la rissa, ma resta da chiarire se i colpi fossero diretti a qualcuno o esplosi in aria. Non è nemmeno certo se l’aggressore fosse tra i fedeli o più defilato rispetto alla folla. Al momento è ricercato dalla polizia, che ha avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica e il movente dell’episodio.