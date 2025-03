La notizia del giorno è l’annuncio di una telefonata che ci sarà nelle prossime ore tra Putin e Trump. A dirlo per primo era stato il tycoon, poi è arrivata la conferma anche da parte del Cremlino. Fuori dall’ormai annosa questione ucraina e restando negli Stati Uniti, si è parlato molto del video in cui si vedono 200 venezuelani accusati di far parte di una gang criminale che vengono deportati in Salvador. Restando ancora all’estero ci sono due notizie importanti. Una viene dall’Ungheria, dove il partito del premier Viktor Orbán ha presentato una legge che punta a vietare il gay pride dalle strade di Budapest. L’altra arriva invece dalla Macedonia del Nord, dove ci sono state rivolte nella cittadina in cui è andata a fuoco la discoteca Pulse uccidendo 59 giovani.

Parlando delle questioni italiane, nel palazzaccio della politica si è discusso molto del piano ReArm Europe, con la Lega che ha chiesto che non venga tagliata la sanità per comprare armi. Netta la distanza da Forza Italia che invece ha posto il problema dell’esigenza della difesa comune. Restando in Italia e passando alla cronaca, c’è stato l’arresto di un diciottenne che è stato accusato di aver istigato lo studente Andrea Prospero a togliersi la vita. Il suicidio sarebbe avvenuto in diretta sulla chat di Telegram.

E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che è stato fermato all’aeroporto con una tartaruga viva nei pantaloni.

La telefonata tra Putin e Trump ci sarà, il Cremlino conferma

Donald Trump e la deportazione nel Salvador di oltre duecento venezuelani accusati di far parte di una gang criminale, ecco cosa è successo

Pride vietato per legge in Ungheria, la proposta del partito del premier Viktor Orban: “È dannoso per i bambini”

Macedonia del Nord, manifestanti distruggono il bar del proprietario della discoteca in cui sono morte 59 persone

Von der Leyen: “Acceleriamo sulla designazione di Paesi sicuri e sulla possibilità di hub di rimpatrio in paesi terzi”

Le voci nel palazzo, Bagnai: “No al taglio della sanità per comprare armi”. Salvini: “Per l’Italia il problema non è la difesa comune”. Tajani: “Qui è in gioco la sicurezza nazionale”

Andrea Prospero morto suicida in chat su Telegram, arrestato un giovane per istigazione al suicidio

Vigilessa uccisa, tra lei e l’ex comandante c’era “un contratto di sottomissione sessuale”

La classifica di Time Out: ecco le città dove si mangia meglio. Tra le prime dieci nessuna italiana. E Riyadh è più in alto di Napoli

Il genio del giorno, l’uomo fermato in aeroporto con una tartaruga viva nei pantaloni