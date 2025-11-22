Per anni era rimasto dimenticato in soffitta, sepolto sotto polvere e vecchi giornali, senza che i suoi proprietari conoscessero il suo reale valore. Adesso quella copia del fumetto Superman No. 1 del 1939 è stata venduta per la cifra record di 9,12 milioni di dollari, diventando così il fumetto più costoso di sempre. L’esemplare, in perfette condizioni, è stato venduto all’asta presso l’Heritage Auctions di Dallas, in Texas, frantumando il precedente primato. Proveniva dalla soffitta della madre defunta di una famiglia della California del Nord, nascosto in una scatola di cartone tra vecchi giornali, e sorprendentemente conservato in modo impeccabile.

Un pezzo unico della cultura pop

“Un momento storico – ha dichiarato Lon Allen, vicepresidente di Heritage Auctions -. Sono felice per il nostro venditore. Superman No. 1 è un punto di riferimento nella storia della cultura pop, e questo esemplare non solo è in condizioni senza precedenti, ma ha anche una storia degna di un film”. Pubblicato nel 1939, segna l’esordio di Superman e il suo ingresso nell’immaginario collettivo, diventando una pietra miliare del fumetto americano.

Il nuovo primato mondiale

Solo sette copie di Superman No. 1 sono note con valutazione CGC pari o superiore a 6.0, e questo esemplare è tra le più rare e meglio conservate al mondo. Il precedente record era stato stabilito nel 2024 con una copia di Action Comics No. 1, venduta per 6 milioni di dollari. Con questa vendita da 9,12 milioni, Superman No. 1 entra nell’olimpo dei fumetti più costosi, confermando l’incredibile valore storico e culturale di queste opere.