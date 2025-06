Hanno sentito dei miagolii provenire da un’auto in sosta e, dopo averla ispezionata, hanno trovato un gattino incastrato nel vano motore. Così, i carabinieri della Stazione di Modena San Damaso lo hanno messo in salvo. I militari sono riusciti a liberare il cucciolo, che era visibilmente spaventato. Fortunatamente l’animale era in buone condizioni e al termine dell’intervento lo hanno affidato al personale dell’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) di Modena, che si occuperà delle cure necessarie e poi di trovare una casa al micio.