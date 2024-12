Chi l’avrebbe mai detto che un piccolo errore, come dimenticare di spegnere il GPS, sarebbe stato fatale per un truffatore? È proprio grazie a questa disattenzione che un uomo, responsabile di una truffa da 32mila euro ai danni di un venditore di Pordenone, è stato arrestato mentre cercava di scappare verso la Francia con una Mercedes EQA 250, acquistata con un assegno falso.

La truffa messa in atto

Il truffatore, dopo aver contattato la vittima che aveva messo in vendita il suo SUV elettrico tramite un sito di annunci, ha organizzato un incontro per formalizzare la compravendita. L’acquisto si è svolto in un’agenzia di pratiche auto, dove il venditore ha consegnato la sua auto, e l’acquirente ha presentato un assegno circolare del valore di 32mila euro. Tuttavia, il giorno successivo, il venditore ha scoperto che l’assegno era falso. Ma l’uomo, approfittando del passaggio di proprietà, aveva già preso possesso del veicolo e stava tentando di fuggire.

La fuga sventata grazie al GPS

Noto per aver commesso altre frodi in diverse parti d’Italia, il ladro si stava dirigendo verso la Francia, dove sperava di far perdere le tracce. Tuttavia, le forze dell’ordine non hanno mollato la presa. Grazie alla collaborazione con l’Aci e il Pra, la Guardia di Finanza ha sospeso e annullato il trasferimento di proprietà, riuscendo a rintracciare la Mercedes grazie al sistema GPS ancora attivo sul veicolo. Questo ha permesso loro di scoprire che l’auto era diretta verso il confine francese e che si trovava momentaneamente in un parcheggio a Chivasso, in provincia di Torino.

Alla fine l’auto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre lui, il nostro genio del giorno, che non aveva previsto che il GPS rivelasse la sua posizione, è stato denunciato.