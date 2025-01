A volte la vita di un bambino può diventare così avvincente che anche le assenze scolastiche vengono trasmesse in diretta. È il caso di Sammy, un tifoso di 9 anni del Newcastle, che ha deciso che una partita di Coppa di Lega all’Emirates Stadium, a Londra, fosse molto più importante di una giornata a scuola. E come se non bastasse, è finito in mondovisione, con il suo faccino esultante immortalato dalle telecamere. Così, la sua assenza è diventata ufficialmente “non autorizzata” grazie alla copertura mediatica della partita tra Arsenal e Newcastle.

La scuola: un nuovo format

La famiglia di Sammy ha ricevuto una mail dalla scuola che, con un pizzico di formalità, gli ha comunicato: “Gentili genitori, l’assenza di Sammy per martedì 7 gennaio 2025 sarà ora classificata come non autorizzata, poiché lo abbiamo visto sorridere in TV mentre si godeva una partita di calcio a Londra”. La scuola, ovviamente, non poteva lasciarsi sfuggire l’opportunità di mettere in chiaro la questione, nonostante il piccolo tifoso avesse fatto una scelta, a suo modo, piuttosto… spettacolare.

La vittoria dei Magpies

Nonostante la beffa della mail, Sammy e la sua famiglia non si sono certo abbattuti. Anzi, la vittoria del Newcastle per 2-0 contro l’Arsenal ha reso tutto ancora più dolce. La squadra di Sandro Tonali ha conquistato un bel vantaggio per il ritorno, avvicinandosi così alla finale della Carabao Cup, dove affronterà una tra Tottenham e Liverpool.