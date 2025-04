In questi giorni frenetici, prima del Conclave fissato per il 7 maggio, i cardinali si ritrovano impegnati in riunioni di ogni tipo. Ad accompagnare quelli ufficiali, però, ci sarebbero anche incontri privati nei quali appare impossibile privarsi di cibo e bevande varie, oltre naturalmente agli immancabili alcolici. Proprio durante uno di questi appuntamenti non ufficiali, nei quali regna sovrana una certa convivialità, uno dei cardinali, in compagnia di alcuni suoi colleghi, avrebbe svuotato il contenuto del minibar nella sua stanza a Santa Marta, esaurendo tutti gli alcolici disponibili.

“Pensavo fossero gratis”

La particolarità della vicenda, raccontata al Corriere della Sera dall’arcivescovo in pensione Anselmo Guido Pecorari, sta nel fatto che il cardinale in questione pensava che tutto quel “ben di Dio” alcolico fosse totalmente gratis, e che quindi non avrebbe dovuto sborsare un centesimo. Dopo aver svuotato il minibar, il cardinale si è ritrovato sul conto l’importo di tutto ciò che ha consumato, rimanendo piuttosto sospeso e disorientato.

“Non posso dirvi il nome perché è un mio caro amico, ma un cardinale straniero che pensava fosse tutto gratis ha invitato in stanza un po’ di colleghi per chiacchierare dopo cena e così presto hanno finito tutti i liquori mignon del frigo-bar. Solo che poi lui se li è ritrovati sul conto e c’è rimasto male. Santa Marta non è il luogo ideale per parlare del futuro Papa. Vi assicuro che è meglio farlo parlando al ristorante: fuori a tavola, infatti, si può stare più tranquilli e soprattutto lontani da orecchie indiscrete”, ha dichiarato l’arcivescovo.