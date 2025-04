Dimenticate Lupin o Diabolik: il vero maestro del crimine si chiama Jordan King, 28 anni, e viene direttamente da Nottingham. In meno di un mese ha collezionato tre furti nei negozi, culminati con un colpo da veri professionisti: il furto di cinque uova di Pasqua per un totale di 120 sterline (circa 100 euro, roba da alta gioielleria). L’azione, però, è stata tutto tranne che raffinata. Jordan, accompagnato da un complice misterioso — probabilmente più per caso che per scelta — ha pensato bene di arraffare le uova e tentare una fuga trionfale. Peccato che la porta automatica del supermercato avesse altri piani. Bloccati all’uscita, i due hanno deciso di sfondarla. Subito dopo sono scappati, lasciando alle spalle non solo vetri rotti, ma anche una serie di telecamere che hanno immortalato ogni goffo istante.

Arresto e video virale

Il video del furto ha fatto impazzire i social e, sorpresa, ha aiutato la polizia a identificare e beccare King nella sua tana di Radford. Il sergente Matthew Leask, ha commentato con orgoglio: “Prendiamo molto sul serio i furti nei negozi”. King è stato condannato a otto settimane di carcere, mentre il complice è ancora in fuga.