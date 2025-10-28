Era diventato l’incubo di un’intera contea, quella del Kent, in Inghilterra, con svariati furti compiuti tra Faversham e Ashford. Alla fine, il ladro seriale è stato arrestato dopo diversi giorni di indagini e segnalazioni. Il 27enne Billy Bird, però, ha tentato di sfuggire alla polizia ma lo ha fatto nel modo più goffo possibile: quando gli agenti hanno fatto irruzione nella sua abitazione di Everland Lane, nell’area di Faversham, lo hanno trovato rannicchiato sotto il materasso, convinto evidentemente di poter evitare la cattura. Tutta la scena è stata ripresa dalla dashcam di uno degli agenti, che ha esclamato con enorme sorpresa: “C’è qualcuno nascosto dentro il letto in questo momento”.

I furti e l’arresto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Bird era diventato l’incubo di diversi commercianti, con alcune rapine iniziate il 19 agosto. Questa estate, in un solo giorno, il 27enne aveva rubato una bottiglia di whisky nel Tesco di Faversham, poi diversi alcolici al Sainsbury’s di Bysing Wood Road, per un valore complessivo di 200 sterline. Il 27 agosto aveva rubato circa 150 dollari di generi alimentari da un Co-op di Ashford e, secondo le autorità, era tornato nello stesso punto vendita più tardi per prendere altra merce. Come riferito dalla polizia, “nei giorni successivi ha colpito più volte, rubando alimenti e bevande per un valore complessivo di oltre mille sterline”.

Le sue avventure criminali, però, sono finite lo scorso 21 ottobre con il suo ridicolo arresto, quando la polizia lo ha trovato nascosto tutto raggomitolato sotto il proprio materasso. “Cosa facciamo? Ti tiriamo fuori noi o esci tu?”, ha esclamato uno degli agenti durante l’arresto di Bird. Il 27 enne è stato arrestato e accusato di sette episodi di furto in negozio, di guida senza patente e assicurazione e di aver invaso una linea ferroviaria. In tribunale ha ammesso tutte le proprie responsabilità. “La sua cattura – hanno sottolineato le autorità – pone fine a una breve ma intensa ondata di furti che aveva creato forte allarme nella comunità locale”. Bird è stato condannato a due mesi di carcere: il giudice gli ha anche imposto il divieto di entrare in diversi negozi di Faversham, dove forse in futuro dovrà acquistare un materasso “rinforzato” o quantomeno un letto a scomparsa.