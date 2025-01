L’amore è pazienza, compromesso e… puntualità. O almeno così la pensa un 47enne che ha deciso di partire per un volo senza la moglie, colpevole di aver anteposto un caffè al rispetto degli orari di imbarco. Il suo racconto, pubblicato su Reddit, ha suscitato un’ondata di reazioni tra chi lo applaude e chi immagina già le notti sul divano che lo attendono.

Un matrimonio tra puntualità e ritardi

La coppia, genitori di una figlia che studia fuori sede, è spesso costretta a viaggiare in aereo per andarla a trovare. Il marito si definisce una persona organizzata e amante della puntualità, mentre la moglie, a quanto pare, considera gli orari di partenza come semplici suggerimenti. “Viaggiare con mia moglie non è una bella esperienza”, ha scritto il protagonista su Reddit, ricordando episodi passati in cui hanno perso voli a causa dei suoi ritardi.

L’ultimo “incidente”: colpa di un caffè

L’ennesima prova di resistenza è avvenuta quando, con soli 15 minuti prima dell’imbarco, la moglie ha deciso che niente era più urgente di un caffè. E non un caffè qualsiasi, ma uno di Starbucks, ovviamente lontano dal gate. Il marito, consapevole del pericolo, ha provato a chiamarla più volte, senza successo.

Quando il loro gruppo è stato chiamato all’imbarco, ha dovuto prendere una decisione drastica: “O perdo un altro volo o le do una lezione”. Così, tra il rimorso e il desiderio di vedere sua figlia, è salito sull’aereo.

La vendetta del silenzio

Poco dopo, la moglie ha finalmente risposto al telefono, ma era troppo tardi. Lui era già decollato. Il ricongiungimento c’è stato, ma non senza conseguenze: durante il viaggio di ritorno, la moglie ha scelto l’arma più potente a sua disposizione, il silenzio.

Il 47enne ha poi chiesto il giudizio della comunità di Reddit: “Ho fatto bene a partire senza di lei?”. Il verdetto? Una valanga di utenti gli ha dato ragione, sostenendo che la lezione fosse più che meritata. Resta da vedere se la moglie avrà imparato qualcosa o se al prossimo volo deciderà di testare la pazienza del marito… magari per un cornetto stavolta.