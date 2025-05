Quando si viaggia bisogna sempre essere preparati, in particolare quando si sceglie di utilizzare un camper. Un pensionato, una volta notato un problema tecnico al proprio mezzo, ha deciso di accostare intorno alle otto di sera sulla Strada Statale 309 Romea, nel Ferrarese. Risolti i problemi, l’uomo si è rimesso alla guida. Dopo circa due ore di strada, però, l’anziano è stato allertato riguardo all’assenza di sua moglie, con la quale stava viaggiando fino a quel momento. L’uomo, infatti, senza accorgersene, ha “abbandonato” la donna sul ciglio della strada.

Riparte con il camper ma lascia la moglie per strada

Quando il pensionato si è messo all’opera per risolvere i problemi tecnici al proprio camper, la moglie, che era nella parte posteriore del mezzo, ha deciso si alzarsi e di scendere dalla parte opposta. L’uomo, pensando che la donna stesse ancora dormendo sul mezzo, è risalito, ha messo in moto ed è ripartito con il camper. La moglie, rimasta per strada, ha tentato di sbracciarsi e ha urlato a squarciagola cercando di attirare l’attenzione del marito. Così la signora è rimasta sul ciglio della strada, impaurita, disorientata e con indosso solo una vestaglia e le ciabatte.

Alcuni automobilisti, comprensibilmente confusi dalla presenza della signora in strada, hanno deciso di accostare per sincerarsi delle sue condizioni, offrendole aiuto. La donna ha poi raccontato l’incredibile vicenda e subito dopo sono stati allertati i carabinieri, immediatamente al lavoro nel tentare di rintracciare il marito. Una volta individuato e quindi allertato, non prima di aver trascorso due ore di viaggio nella più totale inconsapevolezza, l’uomo ha invertito la marcia ed è tornato a riprendere sua moglie, che in quel momento era in compagnia dei carabinieri.