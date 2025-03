Il fatto che esistano mariti che non paghino gli alimenti alle ex mogli non è certo una novità. Se però a essere coinvolto è un prete, la cose suonano un po’ più strane. Questo è quanto accaduto a un religioso di fede cattolica di origini congolesi, portato in tribunale dalla sua ex moglie, per omesso mantenimento alla coniuge e ai loro due figli. Alla fine, il sacerdote è stato per questo condannato dal tribunale di Ancona a una pena di 6 mesi (sospesa per la condizionale) e 600 euro di multa.

Le nozze in Congo e la scoperta del tradimento

La coppia si era sposata in Africa, dove le nozze sono consentite in determinati casi anche ai preti. Poi i due si erano trasferiti in Italia, nel comune marchigiano di Cupramontana, dove il sacerdote aveva una casa di proprietà. Stando alle accuse, l’imputato non era più tornato a casa dal 2018, viaggiando spesso per missioni religiose. L’ultima volta che aveva fatto ritorno nelle Marche aveva scoperto che la moglie era rimasta incinta di un altro uomo. Quindi tornato in Congo aveva chiesto l’annullamento delle nozze. Intanto in Italia la moglie aveva avviato le pratiche della separazione. Lui avrebbe dovuto pagarle gli alimenti, a lei e ai due figli, 400 euro al mese, ma così non è stato.