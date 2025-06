Mesto, e un po’ abbattuto, un giovane di 25 anni si è presentato alla caserma dei carabinieri di Tor Bella Monaca, a Roma, violando spontaneamente gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto, e che avrebbe dovuto scontare in casa in compagnia della propria ragazza. Con sorpresa e comprensibile incredulità, gli agenti hanno ascoltato le sue parole, provvedendo poi all’immediata identificazione del giovane, già noto alle forze dell’ordine.

“Meglio il carcere che stare in casa con la mia ragazza”

Poco prima degli accertamenti di rito, attraverso i quali gli agenti hanno constatato che il ragazzo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione della compagna con un’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma, il 25enne ha dichiarato di volersi allontanare da casa perché stanco della convivenza forzata al fianco della sua fidanzata, una 23enne romana. Il ragazzo ha riferito agli agenti che avrebbe preferito la cella piuttosto che trascorrere un’altra notte con la compagna.

La ragazza, per nulla affranta, ha dichiarato ai carabinieri di essere totalmente d’accordo con la decisione del compagno, confermando di non volerlo più ospitare in casa. Questa sorta di “separazione consensuale” ha poi convinto gli agenti ad accontentare il ragazzo, che è stato arrestato per evasione e condotto in carcere, dove forse riuscirà a ottenere la tanto agognata serenità