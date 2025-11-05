Una serata “di lavoro” come tante altre, alla ricerca del cliente perfetto a cui vendere la propria merce. Ma la sorpresa era dietro l’angolo. Un 24enne originario delle Mauritius, in largo Rosolino Pilo a Catania, lo scorso venerdì si è avvicinato a un uomo credendolo un potenziale acquirente. Con lo zaino in spalla e impaziente di vendergli un po’ di droga, il ragazzo gli ha chiesto se avesse bisogno di “qualcosa”. Quello che all’apparenza poteva sembrare un uomo come tanti altri, un cliente che avrebbe riempito le tasche del 24enne, in realtà era un agente della Squadra Volanti della Polizia di Stato, appena uscito dal servizio e in abiti civili.

Il cliente sbagliato

Dopo il loro incontro, che ha alimentato i sospetti del poliziotto, quest’ultimo ha deciso di pedinare il ragazzo fino a via Nicola Fabrizi, dove lo ha osservato mentre effettuava un rapido scambio con un’altra persona. A quel punto è intervenuto, qualificandosi e richiedendo l’ausilio di una volante. Colto in flagrante e messo alle strette, il ragazzo ha vuotato il sacco, letteralmente. Il 24enne incensurato ha infatti ammesso di avere con sé la droga. Dopo una rapida perquisizione del suo zaino, gli agenti di polizia hanno scoperto il suo “piccolo arsenale portatile”: 30 dosi di marijuana (per un totale di circa 124 grammi) e 11 dosi di hashish (per 55 grammi), tutte già pronte per la vendita al dettaglio.

Sequestrati anche 395 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Accompagnato presso gli uffici della questura, il giovane è stato dichiarato in arresto. Su disposizione del pubblico ministero, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Tutto questo per aver scelto il “cliente sbagliato”.