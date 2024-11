Quando pensi di poter scappare dalla polizia a bordo di un tosaerba, sai che il tuo piano è già fallito. E’ quello che è successo a Leoni Township, negli Usa, dove un uomo, ricercato per una presunta violazione della libertà vigilata, si è sparato accidentalmente alla mano mentre cercava di sfuggire alla polizia a bordo di un tosaerba.

La fuga sul tosaerba

Il sospetto, identificato come James Mitchell Kerr, 41 anni, era ricercato per un mandato di violazione della libertà vigilata. Quando il vice sceriffo Robert Henderson è arrivato sul posto, Kerr stava usando un tosaerba e ha ignorato l’ordine di smontare. Per tentare la fuga, ha accelerato con il tosaerba, costringendo Henderson a inseguirlo a piedi. La fuga si è conclusa quando il mezzo ha raggiunto un fosso e si è fermato.

Nonostante l’ordine del vice sceriffo di fermarsi e arrendersi, Kerr ha continuato la fuga. Dopo essere sceso dal tosaerba, ha cercato di allontanarsi, ma è tornato indietro per afferrare una pistola e puntarla contro Henderson. In risposta, il vice sceriffo ha utilizzato il taser, causando involontariamente a Kerr lo sparo che lo ha ferito alla mano.

Conseguenze e accuse

I soccorsi sono intervenuti rapidamente, portando Kerr in ospedale per le cure necessarie. Una volta dimesso, è stato trasferito in carcere. Secondo l’ufficio dello sceriffo, Kerr deve affrontare accuse gravi, tra cui aggressione con intento di uccidere, possesso illegale di arma da fuoco e resistenza e ostruzione a pubblico ufficiale.