Il genio del giorno: il tipo che trova venti dollari per terra, compra un Gratta e vinci e vince… un milione

Trova venti dollari per terra, compra un Gratta e vinci e… vince un milione. Quando si dice il merito. Ma andiamo con ordine.

La fortunata vicenda

Tutto è avvenuto a Banner Elk, North Carolina, Stati Uniti. Qui un uomo, Jerry Hicks, dopo aver trovato 20 dollari all’uscita di un minimarket, ha deciso di investire il malloppo in un Gratta e vinci, tra l’altro non della serie che era solito comprare. Tanto che ha dovuto aggiungere altri 5 dollari per acquistarlo. Ma questi ora sono dettagli. Fatto sta che, alla fine, l’eroe, il genio del giorno, tra una grattata e l’altra, ha scoperto di aver vinto un milione tondo tondo.

Come userà i soldi?

Jerry, falegname, dice di voler usare la vincita per andare finalmente in pensione. C’è anche un piano familiare un po’ più immediato: “Andremo dritti al Golden Corral (una sorta di all you can eat della carne, ndr) e mangeremo tutto quello che hanno”. Jerry, spiegano, ha optato per un pagamento forfettario e immediato di 600 mila dollari, anziché ricevere il premio completo in versione rendita per vent’anni. Al netto delle ritenute fiscali federali e statali, Jerry si porterà a casa 429 mila dollari e spicci. Insomma, anche lì con le tasse non si scherza, a quanto pare.