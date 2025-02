A stento si reggeva in piedi, strascinandosi ubriaco per il bar reclamando l’ennesimo drink. Al rifiuto del barista, il giovane cliente ha ritrovato l’energia per vendicarsi, lanciandosi in un ultimo e disperato gesto di spregio: si è recato in bagno, ha orinato per terra e infine ha preso a pungi lo scarico del wc, danneggiandolo. Prima dell’arrivo dei carabinieri, l’uomo è fuggito rapidamente, inseguito poi dalle forze dell’ordine e dal titolare del locale.

La rabbia del titolare

Il gesto, che ha mandato su tutte le furie il titolare del Four Roses, uno storico bar in via Marconi ad Ancona, è l’ultimo di una lunga serie che ha coinvolto la zona e il bar in questione, evidentemente preso di mira da sbandati di ogni tipo e persone che esagerano con l’alcol. “È un’emergenza senza fine, non ne possiamo più”, ha dichiarato il titolare Mattia Mei. Riguardo al cliente ubriaco, sono arrivate segnalazioni anche da parte di altri locali, importunati dalla presenza fuori controllo del ragazzo che alla fine del suo viaggio alcolico ha deciso di sfogarsi proprio al Four Roses.

La rabbia del titolare per episodi di questo genere è la stessa di altri proprietari nella zona, quelli che ora, comprensibilmente esasperati, vorrebbero autotutelarsi a tutti i costi: “Stiamo pensando di costituire un’associazione di baristi perché siamo inermi di fronte a questo problema sociale. Gestire persone ubriache è sempre più difficile e pericoloso, non possiamo rimetterci noi, tanto più che spesso, se succede qualcosa, chi paga sono i gestori dei locali”, ha affermato Mei.