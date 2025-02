Se pensavate che il monopattino elettrico fosse il mezzo perfetto per evitare problemi con la legge dopo qualche bicchiere di troppo, sappiate che la realtà è ben diversa. Un uomo di circa 50 anni, a La Spezia, ha scoperto a sue spese che l’alcol test non fa sconti nemmeno a chi sceglie le due ruote elettriche al posto dell’auto.

Denuncia, patente ritirata e monopattino sequestrato

Il protagonista di questa vicenda aveva deciso di non mettersi al volante della sua auto per evitare guai, scegliendo invece un’alternativa più “sicura”: il monopattino elettrico. Peccato che il suo tasso alcolemico fosse quattro volte superiore al limite consentito. La sua guida incerta non è passata inosservata alla polizia locale, che ha deciso di fermarlo per un controllo.

Gli agenti, dopo aver verificato il livello di alcol nel sangue dell’uomo, hanno immediatamente sequestrato il monopattino e ritirato la patente. Il 50enne, oltre alla denuncia, rischia ora fino a due anni di carcere secondo il nuovo Codice della Strada.

Monopattini sotto osservazione

L’intervento della polizia è avvenuto durante un’operazione straordinaria di sicurezza stradale, intensificata dopo un incidente mortale avvenuto pochi giorni prima in viale Italia. Il giro di vite sulle strade della città non fa sconti a nessuno, nemmeno a chi sceglie il monopattino per tornare a casa.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza legata ai monopattini elettrici, il cui utilizzo è esploso negli ultimi anni. Le autorità potrebbero ora intensificare ulteriormente i controlli per prevenire situazioni simili e garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine.