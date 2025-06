Trascorreva molto tempo nei più incantevoli hotel di lusso d’Italia senza sborsare neanche un centesimo. L’uomo, un 48enne originario di Napoli, ha accumulato oltre sessanta denunce negli ultimi 18 mesi. Eppure, il truffatore seriale è sempre riuscito a farla franca, almeno fino al 9 giugno, quando è stato prelevato da una camera extra lusso all’Hotel Guerro di Castelvetro nel modenese e infine arrestato dai carabinieri.

La sua cattura è nata da una segnalazione della responsabile dell’hotel, insospettita dallo strano comportamento dell’uomo. Quest’ultimo, infatti, ha soggiornato in una delle suite più esclusive della struttura. Ha poi prolungato il suo soggiorno, svuotando quotidianamente il frigobar e avanzando richieste sempre più specifiche, tutte comunque all’insegna del lusso più sfrenato. Chiedeva e riceveva, eppure non pagava mai, nonostante i ripetuti solleciti da parte della direzione.

L’arresto, l’intervista e l’udienza

Come sempre, seguendo un procedimento evidentemente collaudato nel tempo, il truffatore presentava una carta di credito non valida e documenti falsi. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente: i carabinieri giunti sul posto hanno constatato la falsità delle generalità fornite al check-in, risalendo poi alla reale identità dell’uomo. Si è poi scoperto che il truffatore seriale risultava censurato per truffe e insolvenze fraudolente commesse in diverse strutture ricettive del Nord Italia. In uno dei tanti casi che lo hanno visto protagonista, in un albergo in Trentino Alto Adige il danno arrecato ammontava a circa 1.850 euro, di cui 110 relativi al solo consumo delle bevande del frigobar.

Di questo truffatore se n’è parlato anche in televisione, quando era stato intervistato anni fa dalla trasmissione Rai La vita in diretta. Naturalmente, si era professato innocente: “Non sono furbo. Al massimo ho fatto qualche leggerezza. Le leggerezze sono simili alle furberie, ma sono fatte in buona fede”. Questa volta, però, le sua ultima “leggerezza” gli è costata l’arresto in flagranza di reato. In attesa dell’udienza di convalida, la procura di Modena ha disposto l’obbligo di firma. Alla prossima udienza l’uomo dovrà rispondere di sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta.