In montagna, lo sanno anche i sassi, ci si prepara in un certo modo, si affronta l’escursionismo o l’alpinismo con cognizione di causa, calcolando il meteo e dotandosi del giusto abbigliamento. Inoltre, se si è del tutto nuovi a questa dimensione è sempre meglio rivolgersi a chi è più esperto. Eppure, si sa, le regole sono sempre destinate a essere infrante, putroppo anche da quelli che della logica se ne fregano e per i quali vale sempre il solito motto: “Te la sei cercata”.

Il genio di turno è un uomo di 42 anni che una sera, a Breitenberg, in Germania, ha deciso di incamminarsi in montagna cercando di raggiungere la cima a petto nudo e con un paio di pantaloncini. Per farsi coraggio, l’uomo deve aver tracannato un certo numero di bicchierini, avanzando sulla montagna completamente ubriaco. Ha poi raggiunto un punto impervio, rimanendo bloccato.

Le urla e l’arrivo dei soccorsi

Senza alcuna possibilità di scendere o di salire, l’uomo si è trovato costretto a gridare a squarciagola nel tentativo di attirare l’attenzione di qualcuno. Alcuni passanti, in effetti, lo hanno sentito e hanno allertato subito i soccorsi. Giunti sul posto, i soccorritori si sono ritrovati di fronte una scena tragicomica con protagonista un 42enne seminudo, bloccato chissà dove e visibilmente alterato dall’alcol. Per individuarlo, i soccorritori hanno dovuto perfino impiegare un drone, raggiungendo poi l’uomo in elicottero.

Il 42enne è stato trasportato in ospedale in stato di ipotermia e con i crampi muscolari. In ospedale, l’uomo ha poi dichiarato alle autorità che avrebbe tanto voluto sperimentare l’alpinismo ma di essersene pentito neanche a 300 metri di altezza.