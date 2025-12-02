Una convivenza difficile. A Scampia, un uomo di 54 anni, agli arresti domiciliari per droga, ha deciso di uscire di casa e di citofonare alla caserma dei carabinieri più vicina. “É meglio che vado in carcere altrimenti qui finisce male”, ha detto l’uomo ai militari dell’Arma. Secondo quanto ricostruito, il 54enne faceva riferimento a una lite con il proprio coinquilino, nonché proprietario di casa.

“Preferisco la galera”

Evidentemente quella casa era troppo piccola per tutti e due. La convivenza tra i due, infatti, si è dimostrata complicata fin dal primo momento, con continui litigi per l’utilizzo del cucinotto, del bagno o della doccia: la loro vita quotidiana era diventata un vero e proprio inferno. Dopo l’ultima lite con il coinquilino, il 54enne ha quindi deciso di abbandonare l’abitazione nella quale stava scontando i domiciliari. Di fronte alla caserma, i carabinieri, ai quali ha poi raccontato tutto, lo hanno immediatamente riconosciuto. Ha spiegato le ragioni della sua evasione, sottolineando che avrebbe preferito la galera piuttosto che trascorrere un altro giorno in quella casa.

I carabinieri, dopo aver ascoltato il racconto del 54enne, hanno contattato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Napoli, al quale hanno riportato la strana vicenda. A quel punto, il pubblico ministero ha accontentato l’uomo firmando il suo trasferimento in carcere.