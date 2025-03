Guida senza patente e per giunta decide di fare “ciao ciao” alla polizia dalla macchina. Gli agenti si insospettiscono, lo fermano e lo multano, accorgendosi che non aveva la patente. Incredibile ma vero, questo è quanto accaduto a un cittadino di origini cinesi, residente in provincia di Brescia. Passando con l’auto davanti a un posto di controllo, l’uomo ha alzato la mano verso i poliziotti di Rezzato, anche se non è chiaro il motivo del bizzarro gesto. Gli agenti gli hanno intimato di fermarsi, chiedendogli i documenti, tra cui la patente. Lui ha dichiarato di averla lasciata a casa, salvo poi emergere da ulteriori controlli che in realtà non l’aveva mai presa. Come riporta Brescia Today, il conducente si è quindi beccato una multa di 5mila euro, oltre al fermo amministrativo della vettura.