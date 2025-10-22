A Konchi, un villaggio nello stato indiano del Bihar, gli abitanti sono rimasti scioccati nell’apprendere la notizia dell’improvvisa scomparsa di Mohan Lal, uno stimato ex veterano dell’Aeronautica di 74 anni. Sono stati in molti a radunarsi per rendergli omaggio, partecipando al suo funerale e ai riti tradizionali. Per loro, però, la sorpresa era dietro l’angolo o, come in questo caso, all’interno di una bara. Mohan Lal, infatti, durante il suo funerale, si è improvvisamente alzato mostrandosi più vivo che mai. A quanto pare, il “redivivo” aveva organizzato ogni cosa nei minimi dettagli, una messa in scena in piena regola, o un test piuttosto macabro, per capire chi avrebbe partecipato al suo funerale.

“Volevo vedere con i miei occhi”

La notizia di questa particolare trovata ha fatto rapidamente il giro della zona, attirando l’attenzione dei media: “Dopo la morte, le persone portano la bara. Ma volevo assistere di persona, esserne testimone e sapere quanto rispetto e affetto mi dimostrano”, ha dichiarato Mohan Lal parlando con i giornalisti. Stando a quanto raccontato dal protagonista di questa storia, per il suo piano Mohan Lal si è fatto aiutare dai suoi parenti, ai quali ha chiesto di diffondere nel villaggio la notizia della sua morte per rendere più credibile la cosa. Un piano diabolico ma riuscito: al suo funerale, infatti, si sono presentate centinaia di persone, un’affluenza massiccia che senza dubbio deve aver fatto molto piacere al 74enne.

Qualcuno, però, non l’ha presa con lo “spirito sportivo” che Mohan Lal si aspettava. Sono state diverse, infatti, le persone che lo hanno pesantemente rimproverato. Ma lui aveva un piano anche per questo. Alla fine, per farsi perdonare di questa assurda messa in scena, Mohan Lal ha organizzato un grande banchetto per tutti.