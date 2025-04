C’è chi fugge per amore, chi per un ideale ben preciso e chi, a quanto pare, ha ancora alcune faccende da sbrigare ritenute urgenti. Un pregiudicato di 52 anni, residente a Biancavilla, in provincia di Catania, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Una pattuglia, però, lo ha identificato mentre passeggiava in bicicletta violando chiaramente il provvedimento cui era sottoposto.

Una fuga “giustificata”

I militari della stazione Catania Plaia non ci hanno messo molto a individuare il pregiudicato in bici, nonostante cercasse in modo maldestro e improvvisato di non farsi riconoscere coprendosi il volto con un cappuccio e una sciarpa. Una volta fermato dagli agenti, l’uomo ha provato a giustificarsi spiegando loro di aver violato i domiciliari per un motivo ben preciso, bizzarro e fantasioso. Il 52enne ha dichiarato di essere uscito in bicicletta per sbrigare una commissione di “fondamentale importanza”: comprare le sigarette a sua moglie, che afferma essere “un’accanita fumatrice”.

L’uomo ha poi spiegato agli agenti che sua moglie, in assenza di nicotina, si sarebbe mostrata fin troppo irritabile e avrebbe trasformato la loro convivenza forzata in un vero e proprio “inferno domestico”. Le sue parole, però, pare non abbiano impressionato troppo gli agenti, che lo hanno ugualmente arrestato. L’Autorità Giudiziaria ha poi convalidato il provvedimento, disponendo inoltre che l’uomo, ironia della sorte, venisse ancora una volta sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Si spera per lui che la moglie possa avere a disposizione almeno una stecca di sigarette, altrimenti saranno guai.