Non riusciva più ad uscire e ad aprire la porta di casa e, trovandosi in difficoltà, ha deciso di chiamare i Vigili del Fuoco. Giunti sul posto, i pompieri hanno risolto il problema in pochi minuti. Fin qui nulla di strano, se non fosse che alla fine il nostro genio del giorno ha pensato bene di offrire ai soccorritori un po’ di marijuana.

Sorpresi dall’insolita ricompensa, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente passato il caso ai Carabinieri che lo hanno poi arrestato. L’episodio è avvenuto a Treviglio, in provincia di Bergamo, e il protagonista è un 31enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti.

La vicenda

Era circa mezzogiorno di lunedì quando l’uomo ha contattato i Vigili del Fuoco per un problema alla serratura della porta di casa. Al loro arrivo, i pompieri hanno subito notato il suo comportamento confuso e, insospettiti, gli hanno chiesto se facesse uso di sostanze stupefacenti. Con disarmante sincerità, il 31enne ha ammesso di sì. Ma non solo: il nostro è poi andato in camera da letto ed è tornato con un sacchetto colmo di marijuana, che ha offerto ai soccorritori come gesto di riconoscenza.

A quel punto, il caposquadra dei Vigili del Fuoco ha immediatamente chiamato i Carabinieri, che sono arrivati poco dopo e hanno sequestrato la busta, contenente ben 860 grammi di marijuana. Il giovane è stato poi arrestato e portato in caserma. Martedì è comparso davanti al giudice, dichiarando che la droga gli era stata fornita da una persona conosciuta una sera, la quale gestisce un negozio di vendita legale di canapa.

Nonostante la spiegazione, il pubblico ministero ha richiesto la convalida dell’arresto, considerata la quantità di sostanza detenuta. In attesa dei risultati del narcotest, il processo è stato rinviato al 25 giugno.