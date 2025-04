Era fermo nel bel mezzo della carreggiata con la testa sul volante, sembrava una scena da pronto soccorso. Invece no. Era solo uno che aveva alzato il gomito un po’ troppo. Succede nella notte tra venerdì e sabato a Rezzato, in via Treponti: un residente nota un’auto messa di traverso e un uomo apparentemente svenuto alla guida. Preoccupato, chiama subito la polizia locale. Le pattuglie arrivano in fretta, pronte al peggio, ma bastano pochi secondi per capire che l’unico malore in corso era alcolico.

Dalla sbornia all’alcol test

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo – rendendosi conto di non riuscire più a guidare – ha pensato bene di spegnere l’auto lì dov’era, nel mezzo della strada, e farsi un bel pisolino. Risvegliato, biascicava frasi sconnesse e non riusciva a stare in piedi. Quando gli è stato chiesto di fare l’alcol test, ha detto no, grazie. Risultato? Denuncia e sequestro dell’auto. Forse non era lucidissimo, ma almeno ha avuto il buon senso di non guidare.